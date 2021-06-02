В Минобороны РФ рассказали, как США под видом учений передают Украине вооружения

Москва, 2 июня. Украина получит современное вооружение под прикрытием совместных с НАТО учений Sea Breeze, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, после учений оружие, как и в прежние годы, будет передано украинским войскам и националистическим формированиям в Донбассе.

«Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — указал Конашенков.

Совместные учения Украины и стран НАТО во главе с США Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. Они включают в себя проведение операций спецназа в Херсонской и Николаевской областях.

Минобороны РФ планирует внимательно наблюдать за подготовкой и проведением данных маневров. Также в военном ведомстве заявили о готовности адекватно реагировать на любую обстановку с целью обеспечения военной безопасности России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел и обороны стран Североатлантического альянса будут обсуждать ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане.