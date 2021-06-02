Матвиенко исключила принудительную вакцинацию от коронавируса в России

Москва, 2 июня. Обязательной вакцинации от COVID-19 в России быть не может, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Принуждение к постановке прививки грубо нарушит закон, заявила сенатор на заседании Совфеда, объясняя, почему в очередной раз подняла данный вопрос.

«Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала Матвиенко.

Вакцинация от коронавируса в РФ является бесплатной и добровольной. Недопустимость принуждения к прививке, помимо Матвиенко, неоднократно подчеркивали Минздрав РФ и президент страны Владимир Путин.

Действующие в стране законы не позволяют принуждать граждан к вакцинации, поясняла директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.