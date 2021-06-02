Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой

В России действует Федеральный закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Адвокат, член совета московского областного отделения ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский в комментарии ФАН рассказал, что следует знать россиянам при работе с цифровыми активами.

Согласно указанному закону, «цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам».

Определение цифровой валюты универсально и позволяет применять его не только к криптоактивам, выпущенным в российских информационных системах под надзором Банка России, но и, например, к биткоину.

Из личного архива Геннадия Нефедовского /

«При использовании цифровой валюты на территории России законом введена необходимость подачи налоговой декларации, в которой должны быть отражены факт владения цифровой валютой и сделки, совершаемые с ней», — пояснил Геннадий Нефедовский.

Вопрос о том, как нормы и требования вступившего в силу закона будут применяться и как будут применяться санкции к его нарушителям, пока остается открытым ввиду отсутствия правоприменительной практики в данной сфере.

Подводя итог, юрист заметил, что пользователям и участникам рынка криптовалют на территории Российской Федерации необходимо знать:

1. Криптовалюта, в том числе биткоины, не является средством платежа за работы и услуги. Можно заниматься майнингом, трейдингом, владеть криптовалютой, передавать ее по наследству.

2. Необходимо отчитываться о владении криптовалютой, а также о сделках, проводимых с ее использованием, перед ФНС России путем подачи налоговой декларации.

3. Нельзя заниматься брокерской и посреднической деятельностью при покупке криптовалют, а также запрещена эмиссия цифровых денег на территории страны.

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