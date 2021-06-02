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02 июня 22:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
21:07
Политика
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Все новости

Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой

Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В России действует Федеральный закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Адвокат, член совета московского областного отделения ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский в комментарии ФАН рассказал, что следует знать россиянам при работе с цифровыми активами.  

Согласно указанному закону, «цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам».

Определение цифровой валюты универсально и позволяет применять его не только к криптоактивам, выпущенным в российских информационных системах под надзором Банка России, но и, например, к биткоину.

Юрист рассказал, что следует знать россиянам при работе с цифровыми активами
Из личного архива Геннадия Нефедовского  / 

«При использовании цифровой валюты на территории России законом введена необходимость подачи налоговой декларации, в которой должны быть отражены факт владения цифровой валютой и сделки, совершаемые с ней», — пояснил Геннадий Нефедовский.

Вопрос о том, как нормы и требования вступившего в силу закона будут применяться и как будут применяться санкции к его нарушителям, пока остается открытым ввиду отсутствия правоприменительной практики в данной сфере.

Подводя итог, юрист заметил, что пользователям и участникам рынка криптовалют на территории Российской Федерации необходимо знать:

1. Криптовалюта, в том числе биткоины, не является средством платежа за работы и услуги. Можно заниматься майнингом, трейдингом, владеть криптовалютой, передавать ее по наследству.

2. Необходимо отчитываться о владении криптовалютой, а также о сделках, проводимых с ее использованием, перед ФНС России путем подачи налоговой декларации.

3. Нельзя заниматься брокерской и посреднической деятельностью при покупке криптовалют, а также запрещена эмиссия цифровых денег на территории страны.

Биткоин потерял уже около 30% от недавнего исторического максимума стоимости после высказываний инновационного предпринимателя Илона Маска. Эксперты считают, что это повод задуматься над надежностью актива.

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Все новости / Экономика / Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
россия биткоин цифровая экономика цифровая валюта
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