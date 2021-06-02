Турнир по футболу для детей с синдромом Дауна провели в Сочи

Шесть команд соревновались за звание лучшей на турнире в Сочи. Состязания были организованы для детей с синдромом Дауна. Спортсмены показали навыки, которыми овладели за время длительных тренировок.

«Конечно, им тяжело поначалу, тем более, когда в первый раз ребенок касается футбольного мяча. Больше времени тратится, конечно, на технику работы с мячом. Если для обычного ребенка потребуется год, то для наших детей — это в два, в три раза дольше, чтобы научить хотя бы технике владения мячом», — рассказал тренер петербургской команды Денис Гутников.

Сами участники состязаний турниром остались довольны. Подростки не боятся трудностей, которые им приходится преодолевать, и мечтают попасть в сборную по футболу.

«Мне нравится футбол, я занимаюсь этим, я ждал этого с 10 лет, давно ждал. Для меня самое главное в жизни — спорт, футбол, которому меня всегда учат Денис Сергеевич и Роман Борисович, мне это всегда очень нравится», — поделился один из участников турнира Иван Ясточкин.

Всероссийская федерация спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями была создана в 2012 году. Она входит в состав Международной спортивной федерации и Паралимпийского комитета России.