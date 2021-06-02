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02 июня 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
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Турнир по футболу для детей с синдромом Дауна провели в Сочи

ФАН-ТВ
Турнир по футболу для детей с синдромом Дауна провели в Сочи

Шесть команд соревновались за звание лучшей на турнире в Сочи. Состязания были организованы для детей с синдромом Дауна. Спортсмены показали навыки, которыми овладели за время длительных тренировок.

«Конечно, им тяжело поначалу, тем более, когда в первый раз ребенок касается футбольного мяча. Больше времени тратится, конечно, на технику работы с мячом. Если для обычного ребенка потребуется год, то для наших детей — это в два, в три раза дольше, чтобы научить хотя бы технике владения мячом», — рассказал тренер петербургской команды Денис Гутников.

Сами участники состязаний турниром остались довольны. Подростки не боятся трудностей, которые им приходится преодолевать, и мечтают попасть в сборную по футболу.

 «Мне нравится футбол, я занимаюсь этим, я ждал этого с 10 лет, давно ждал. Для меня самое главное в жизни — спорт, футбол, которому меня всегда учат Денис Сергеевич и Роман Борисович, мне это всегда очень нравится», — поделился один из участников турнира Иван Ясточкин.

Всероссийская федерация спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями была создана в 2012 году. Она входит в состав Международной спортивной федерации и Паралимпийского комитета России.

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Все новости / ФАН-ТВ / Турнир по футболу для детей с синдромом Дауна провели в Сочи
дети сочи спорт подростки досуг синдром дауна
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