Дания отказалась делать послабления для болельщиков из России на Евро-2020

Москва, 2 июня. Министерство иностранных дел Дании отказалось делать послабления для российских болельщиков, желавших отправиться на матч чемпионата Европы в Копенгагене.

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой сделать исключение по пересечению государственной границы для болельщиков из РФ, которые хотели посмотреть матч Россия — Дания в рамках Евро-2020.

Просьбу РФС адресовали в Датскую футбольную ассоциацию, которая обратилась в дипломатическое ведомство своей страны.

«Никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Отправиться в Данию смогут граждане РФ при наличии веской причины. Посещение европейского первенства считается туризмом.

В Дании пройдут три встречи чемпионата Европы. В частности, матч между сборными России и Дании состоится 21 июня.