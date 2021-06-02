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02 июня 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
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Дания отказалась делать послабления для болельщиков из России на Евро-2020

Спорт
Дания отказалась делать послабления для болельщиков из России на Евро-2020
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 июня. Министерство иностранных дел Дании отказалось делать послабления для российских болельщиков, желавших отправиться на матч чемпионата Европы в Копенгагене.

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой сделать исключение по пересечению государственной границы для болельщиков из РФ, которые хотели посмотреть матч Россия — Дания в рамках Евро-2020.

Просьбу РФС адресовали в Датскую футбольную ассоциацию, которая обратилась в дипломатическое ведомство своей страны.

«Никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Отправиться в Данию смогут граждане РФ при наличии веской причины. Посещение европейского первенства считается туризмом.

В Дании пройдут три встречи чемпионата Европы. В частности, матч между сборными России и Дании состоится 21 июня.

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футбол дания евро-2020
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