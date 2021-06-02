Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии

В последний день весны официальная Прага призвала Москву воздержаться от обозначения Чехии «недружественным государством» и отменить все соответствующие решения Министерства иностранных дел России.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке дегустирует это очередное блюдо чешской политической кухни, оценивает его с исторической точки зрения и предлагает дополнить российскими специями.

В «серьезную политику по отношению к России» Прага доигралась 14 мая, когда российская власть решила показать, кто тут по-настоящему серьезный, а кто — так, «хорошечного» перебрал… В списке «недружественных стран» Чехия, может быть даже с гордостью, оказалась в компании Соединенных Штатов, однако этот «праздник непослушания» продолжался недолго и довольно скоро пришло понимание: американцы российский ответ на скверное поведение худо-бедно, но переживут, а вот чехи…

Попробую «крупными мазками» обрисовать хронику событий, приведших к нынешнему положению дел.

Началось все 17 апреля с объявления премьер-министром Андреем Бабишем и вице-премьером Яном Гамачеком персонами non grata 18 российских дипломатов. Естественно, по подозрению в работе на спецслужбы. Для придания же большего веса своему решению, чешская сторона «скребет по сусекам» и вытаскивает на свет божий историю аж 2014 года, когда в деревне с труднопроизносимым названием Врбетице взлетели на воздух некие оружейные склады. Решив, что «не пропадать же такому случаю», во взрывах обвиняют двух русских, к тому моменту уже успевших стать живыми легендами — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Российское внешнеполитическое ведомство, в ответ на эти выкрутасы, вежливо предполагает, что Прага, судя по всему, хочет остаться без посольства в Москве и уже на следующий день, 18 апреля, заявляет буквально следующее:

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами».

После этого посол Витезслав Пивонько приглашается на ковер в МИД, где его предупреждают о том, что высылка российских дипломатов и дикие обвинения во взрывах просто так Праге с рук не сойдут. А 19 апреля 20 сотрудников чешского диппредставительства отправляются из Москвы домой.

К этому моменту чехи еще не унывают и, чувствуя поддержку Государственного департамента США, исключают Росатом из участия в тендере на расширение АЭС «Дукованы». В ответ МИД РФ издает распоряжение о запрете приема на работу в чешское посольство российских граждан. Пятеро оставшихся в Москве сотрудников начинают грустить, самостоятельно мыть полы и стирать исподнее.

ТАСС / MARTIN DIVISEK

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек просит вернуть своих подчиненных в российскую столицу, но «просит без уважения, не предлагая дружбы» и пытаясь разговаривать с Россией языком ультиматумов:

«Российская Федерация до полудня завтрашнего дня (22 апреля. — Прим. ФАН) должна обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных дипломатов. В случае, если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, завтра я приму решение о сокращении штата посольства Российской Федерации в Праге, чтобы он соответствовал нынешнему штату в посольстве Чехии».

На Смоленской площади в ответ многообещающе сетуют.

«Прага встала на путь разрушения отношений, ответ не заставит себя ждать», — заявляет на традиционном брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Далее на протяжении нескольких дней продолжаются дипломатические демарши со стороны стран ЕС, и наконец 28 апреля Сергей Лавров впервые озвучивает намерение обнародовать список недружественных стран, который будет сформирован в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

flickr.com / МИД России

Далее… 9 мая, в День Победы — другого дня для этого, видимо, не нашлось — министр финансов Чехии Алена Шиллерова в эфире «Чешского телевидения» милостиво соглашается взыскать с России не более 47 миллионов долларов (около 350 миллионов рублей) в качестве компенсации за последствия взрывов во Врбетице. Не более…

Лимит терпения Москвы подходит к концу 13-го — на официальном сайте правовой информации публикуется распоряжение правительства Российской Федерации за номером 1230-р, согласно которому утверждается перечень недружественных по отношению к России государств, состоящий из двух пунктов:

1. Соединенные Штаты Америки

2. Чешская Республика

Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Для Чехии количество таких трудовых договоров обозначили девятнадцатью. Для США — абсолютным нулем.

Глава Евросовета, конечно, осуждает! Посол Чехии, конечно, требует (!) разъяснений! ЕС, конечно, выражает сожаление! Только всего этого запала хватает ровно на две недели — 31 мая чешский МИД заявляет, что России стоит прекратить называть Чехию недружественным государством!

Вот как тут не вспомнить Швейка?

«У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению. Но только тогда, когда уже поздно и когда неприятность уже произошла».

ТАСС / MARTIN DIVISEK

Господа чехи… А вы пожалуйтесь в Белый дом, там обязательно помогут! Или не помогут… У вас на протяжении всей этой дипломатической эпопеи были десятки возможностей остановиться и перестать плыть — именно плыть! — в кильватере американской политической эскадры. Теперь боюсь, эти возможности безвозвратно потеряны.

Впрочем, русские отходчивы… Но автор этих строк русский только наполовину. Поэтому — неси он на себе бремя принятия решений — для начала вам было бы припомнено, что, например, на 22 июня 1941 года бронетехника чешского производства составляла четвертую часть парка немецких танковых дивизий 1-го эшелона, а на 31 марта 1944 года из цехов 857 заводов ранее присоединенной Чехии, в распоряжение фюрера оружия и снаряжения поступило почти на 13 миллиардов 866 миллионов марок.

По данным историка Александра Усовского, в 1944-м чешские предприятия ежемесячно отгружали для Германии 30 тыс. винтовок, 3 тыс. пулеметов, 625 тыс. артиллерийских снарядов. Заводы «Шкода» в Пльзени и «Мюрц цушлаг-Богемия» в Чешской Липе производили бронетранспортеры Sd.Kfz 251/1 Ausf.С и Sd.Kfz/251-1 Ausf D, на заводе фирмы «Avia» в Праге-Чаковице была налажена сборка истребителей Messerschmitt Bf 109G-6 и Bf 109G-14.

Это вам не придуманный вами же «российский след» во Врбетице. Это миллионы жизней советских солдат и мирных жителей, а пражские события 1968-го года те жертвы никоим образом не компенсировали. Должок за вами, господа чехи, остался. Поэтому — неплохо было бы окончательно разобраться с вашими неправедными трудами во славу Вермахта, затем восстановить на прежнем месте памятник Ивану Коневу, затем принести России глубокие, искренние извинения за все вышеописанное, а уж затем Россия порешает, что с вами делать дальше. Если сочтет нужным.

Вот такие вот русские «специи», на мой взгляд, были бы идеальными ингредиентами для облагораживания блюд чешской политической кухни.

А ссылаться на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях не надо — это, как уже отметила Мария Захарова, палка о двух концах:

«Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности, и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия».

Так что конвенция конвенцией, но и о том, что со стороны Москвы «сношения» могут быть не только «дипломатическими», — забывать не следует.