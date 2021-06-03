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Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
00:27
Общество
Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии
00:25
Шоу-бизнес
«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
00:23
Общество
Телеканал «360» презентовал свой обновленный логотип на ПМЭФ
00:21
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Анетта Бриль о самом сокровенном
00:02
Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
00:01
Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
23:54
Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
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Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
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ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе

Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
pixabay.com  /  congerdesign

Летом лучше не употреблять чай и кофе в большом количестве. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Летом рацион особенный, так как в жаркое время года организм крайне не рекомендуется перегружать тяжелой, трудноусвояемой пищей. Диетолог Ирина Писарева дала несколько советов касательно полезного летнего рациона питания.

По мнению эксперта, летом нужно пить много воды, но также необходимо ограничить количество других напитков.

«Летом нужно обязательно пить много воды, чтобы восполнять водный баланс, но не сладкую газировку, сладкие чаи и кофейные напитки. Употребление нежелательных напитков может привести к отекам и каким-то воспалительным процессам, например, если у человека есть заболевания почек: почечная недостаточность, камни. Лучше пейте достаточное количество чистой воды. Летом я рекомендую увеличивать количество выпитой воды, потому что в это время года мы более активно потеем и теряем жидкость», — сказала она.

Диетолог отмечает, что питание летом должно быть таким же сбалансированным, как и зимой, но менее калорийным и жирным. Она советует выбирать нежирные сорта мяса и добавлять в рацион много овощей.

«Лучше выбирать курицу, индейку, нежирные сорта говядины. Эти продукты лучше употреблять до обеда. На ужин — легкоусвояемые белковые продукты (рыбу, перепелку), желательно совмещать их с овощами. Во время ужина полностью стоит исключить углеводы», — пояснила Писарева.

ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
pixabay.com  / matthiasboeckel

Также диетолог рекомендует сократить количество потребляемых кондитерских изделий.

«Они провоцируют потребление большего количества воды, что может вызвать отеки. Кроме того, из-за сладкого появляются проблемы с кожей и снижается иммунитет. Летом доступны овощи. Они недорого стоят, можно покупать продукты на фермах или выращивать самим. Этим нужно пользоваться и накапливать витамины для холодного времени года», — заключила она.

Ранее диетолог поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков. Гораздо полезнее будет использовать для приготовления шашлыка не свинину, баранину и говядину, а белую рыбу, курицу или крольчатину. 

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Все новости / Общество / ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
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