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02 июня 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
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12:55
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Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
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Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»

ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Писатель Ростислав Мокренко посмотрел фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Он высоко оценил сюжет картины и оставил в социальной сети Facebook положительный отзыв о ней.

Однако рецензия Мокренко привлекла внимание ботов, которые обвинили писателя в предвзятости.

«Я считаю, это всполошившиеся жители некогда братской нам Украины. Это политический момент. А остальные — профессиональные учетки украинских центров информационно-психологических операций, которых впечатлил этот фильм», — объяснил он.

Автор подчеркнул, что и ранее сталкивался с такими нападками:

«У меня военный блог. Случается, пишу на политические темы. Меня с Украины много людей читают. С 2014 года такие налеты ботов начались».

Что касается фильма, писатель отметил, что давно не получал подобного удовольствия от кино. «Турист», по его мнению, заслуживает твердую положительную оценку.

«Взята планка «Балканского рубежа» и даже, не побоюсь этого, «Слез солнца» и «Тайных солдат Бенгази», при куда менее мастистых актерах, сценаристе, режиссере и съемочной группе», — заявил писатель.

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей он также поделился тем, что ему понравилось в этой киноистории:

«Отличная картинка, режиссура. Твердая четверка, скажем так. Местами — пять. В общем, ровный фильм. Мне понравился. Дешево, но крепко, где люди постарались выжать из своей работы максимум на качество».

Кроме того, Мокренко рассказал и о политической роли картины.

«Это первый пример «мягкой силы», который я видел за последние несколько лет», — отметил писатель.

По его мнению, такое кино необходимо для демонстрации роли России и ее работы за границей. Это создает зарубежный имидж державы. Причем патриотические фильмы влияют и на внутреннюю политику страны.

Центральноафриканская Республика — далекое для россиян государство. Наши граждане не знают, что там происходит. Благодаря «Туристу» они теперь в курсе о подвиге, который совершают соотечественники в регионе.

Это первый совместный творческий проект ЦАР и России. Он полностью снят на центральноафриканской территории, что придает фильму еще больший колорит.

Мировая премьера «Туриста» прошла в стране, которой он посвящен. На главном стадионе в столице Банги 14 мая собрались около 20 тысяч человек. Российские зрители увидели фильм 19 мая в эфире телеканала НТВ.

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Все новости / ЦАР / Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
турист цар мокренко
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