Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ

Москва, 2 июня. Два новых центра подготовки медиков, которые специализируются на биологической безопасности, хотят открыть в РФ к 2030 году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Учреждения организуют на фоне того, что в стране не хватает профильных специалистов. Также для повышения качества подготовки кадров планируется использовать новые подходы в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности. Глава ведомства рассказала об этом во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

Россия — одна из самых подготовленных к «эпидемиологическим шокам» стран. Попова обратила на это внимание в ходе выступления в верхней палате парламента.