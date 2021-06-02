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02 июня 16:14
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новостей
16:13
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
15:55
Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
15:54
Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
15:54
Происшествия
Проверка по стрельбе в Москве может обернуться уголовным делом
15:54
Политика
Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме
15:54
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Ученый рассказал о возможности появления индийской черной плесени в России

Общество
Ученый рассказал о возможности появления индийской черной плесени в России
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев рассказал, может ли дойти до России индийская черная плесень и способна ли вакцинация от нее защитить.

«Эти грибки широко распространены везде, по всему миру. Очень часто они находятся в почве. Если посмотреть, в каких условиях оказывается медицинская помощь в Индии и у нас, то вы заметите отчетливую разницу. Сейчас есть проект на YouTube, там можно посмотреть, в каких условиях — чуть ли не на земле — оказывают помощь. Вероятность заноса грибов тяжелобольным пациентам резко увеличивается», — рассказал ученый.

Алексей Яковлев отметил, что образование плесени может быть связано и с климатическими особенностями.

«Хочу сказать, что черной плесенью называют и тот черный грибок, который мы видим в наших зданиях. Он тоже может вызывать тяжелые заболевания, лечение которых требует медикаментозной терапии и даже хирургического вмешательства», — добавил собеседник ФАН.

Появление черной плесени в Росси будет зависеть от условий, в которых мы будем лечить больных, считает Яковлев.

«Вакцинация может защищать нас только от инфекции, вызванной COVID-19. От осложнений микозов никоим образом защитить она не может. К сожалению, многие погибают от внутригоспитальных инфекций, когда находятся в отделении интенсивной терапии. Как правило, это связано с инкубацией», — объяснил ученый.

Он подчеркнул, что госпитальные инфекции, как правило, устойчивы к большинству антибактериальных препаратов, из-за чего возникают риски появления грибковых поражений.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали, что частота осложнений у перенесших коронавирус людей увеличилась. У тех, кто перенес коронавирус, возникает тромбоз.

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Все новости / Общество / Ученый рассказал о возможности появления индийской черной плесени в России
индия вакцина медиагруппа патриот коронавирус
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