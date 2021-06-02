Ученый рассказал о возможности появления индийской черной плесени в России

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев рассказал, может ли дойти до России индийская черная плесень и способна ли вакцинация от нее защитить.

«Эти грибки широко распространены везде, по всему миру. Очень часто они находятся в почве. Если посмотреть, в каких условиях оказывается медицинская помощь в Индии и у нас, то вы заметите отчетливую разницу. Сейчас есть проект на YouTube, там можно посмотреть, в каких условиях — чуть ли не на земле — оказывают помощь. Вероятность заноса грибов тяжелобольным пациентам резко увеличивается», — рассказал ученый.

Алексей Яковлев отметил, что образование плесени может быть связано и с климатическими особенностями.

«Хочу сказать, что черной плесенью называют и тот черный грибок, который мы видим в наших зданиях. Он тоже может вызывать тяжелые заболевания, лечение которых требует медикаментозной терапии и даже хирургического вмешательства», — добавил собеседник ФАН.

Появление черной плесени в Росси будет зависеть от условий, в которых мы будем лечить больных, считает Яковлев.

«Вакцинация может защищать нас только от инфекции, вызванной COVID-19. От осложнений микозов никоим образом защитить она не может. К сожалению, многие погибают от внутригоспитальных инфекций, когда находятся в отделении интенсивной терапии. Как правило, это связано с инкубацией», — объяснил ученый.

Он подчеркнул, что госпитальные инфекции, как правило, устойчивы к большинству антибактериальных препаратов, из-за чего возникают риски появления грибковых поражений.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали, что частота осложнений у перенесших коронавирус людей увеличилась. У тех, кто перенес коронавирус, возникает тромбоз.