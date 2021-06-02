В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом

Берлин, 2 июня. Газопровод «Северный поток — 2» является важным для Германии и Европы проектом. Об этом заявил глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

По словам политика, власти региона считают правильной реализацию энергетического проекта. В бундестаге также заявили, что Германия сделала все необходимое для реализации проекта «СП-2».

Как стало известно ранее, австрийский дипломат Роберт Гершнер отметил пользу «СП-2» для европейских стран. По его мнению, газопровод позволит обеспечить недорогие и безопасные поставки топлива.