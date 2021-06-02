Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области

Пенза, 2 июня. Участники массовой драки в селе Чемодановка объявили голодовку в зале суда после решения о продлении срока заключения под стражу.

Представители цыганской диаспоры, проходящие по делу о массовой драке в селе Чемодановка, объявили голодовку в зале суда, когда им продлили арест до шести месяцев.

В статусе подозреваемых находятся 28 человек. Одного из них обвиняют в организации массовой драки, а остальных 27 – по статье об участии в массовых беспорядках.

Конфликт случился в июне 2019 года. Девушки, отдыхавшие на пляже, пожаловались родным, что к ним пристают посторонние. Началась потасовка, в результате которой один человек погиб, а более 20 пострадали. Полиция задержала 174 участников драки.

В поселке Плеханово под Тулой снесли незаконные цыганские постройки. В общей сложности в поселке демонтированы 108 незаконных строений, сообщило РИА 56.