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новостей
11:43
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
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Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020

Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
cherchesov.com  /  СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Москва, 2 июня. Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов объяснил выбор состава национальной команды перед чемпионатом Европы.

Вратарь Андрей Лунев не попал в итоговую заявку, хотя, по словам Черчесова, является опытным голкипером. Однако оказавшиеся в национальной команде Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее, отметил тренер.

«Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — назвал причину выбора игрока Черчесов.

В окончательный состав перед Евро-2020 не попал и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников, который был в предварительном списке. На предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и на семь–десять дней потерял возможность играть. Роман Евгеньев работал хорошо, но с ним возникли вопросы, которые необходимо решить, после чего он попадет в сборную, пообещал Черчесов.

«Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила — вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — цитирует главного тренера сборной «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в разных странах. Уже опубликовано полное расписание матчей Евро-2020, некоторые из которых состоятся в Санкт-Петербурге.

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футбол черчесов евро-2020
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