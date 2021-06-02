Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020

Москва, 2 июня. Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов объяснил выбор состава национальной команды перед чемпионатом Европы.

Вратарь Андрей Лунев не попал в итоговую заявку, хотя, по словам Черчесова, является опытным голкипером. Однако оказавшиеся в национальной команде Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее, отметил тренер.

«Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — назвал причину выбора игрока Черчесов.

В окончательный состав перед Евро-2020 не попал и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников, который был в предварительном списке. На предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и на семь–десять дней потерял возможность играть. Роман Евгеньев работал хорошо, но с ним возникли вопросы, которые необходимо решить, после чего он попадет в сборную, пообещал Черчесов.

«Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила — вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — цитирует главного тренера сборной «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в разных странах. Уже опубликовано полное расписание матчей Евро-2020, некоторые из которых состоятся в Санкт-Петербурге.