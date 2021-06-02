Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран

Минск, 2 июня. Минск намерен обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) из-за запрета Украины и других стран на использование воздушного пространства.

Правительство республики обратится в совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые запретили использовать свое воздушное пространство в отношении белорусских авиаперевозчиков. Власти республики также не рекомендуют пересекать небо над Украиной из соображений безопасности.

ICAO ранее решила расследовать инцидент с экстренной посадкой ирландского самолет Ryanair в минском аэропорту. Промежуточные результаты разбирательства будут обнародованы 25 июня, сообщили в Министерстве транспорта Ирландии.