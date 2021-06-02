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02 июня 11:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:43
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
Все новости

Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран

Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
pxhere.com

Минск, 2 июня. Минск намерен обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) из-за запрета Украины и других стран на использование воздушного пространства.

Правительство республики обратится в совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые запретили использовать свое воздушное пространство в отношении белорусских авиаперевозчиков. Власти республики также не рекомендуют пересекать небо над Украиной из соображений безопасности.

ICAO ранее решила расследовать инцидент с экстренной посадкой ирландского самолет Ryanair в минском аэропорту. Промежуточные результаты разбирательства будут обнародованы 25 июня, сообщили в Министерстве транспорта Ирландии.

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Все новости / Общество / Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
украина белоруссия icao
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