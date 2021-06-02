Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»

Москва, 2 июня. Россия оказалась одной из самых подготовленных к «эпидемиологическим шокам» стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так она прокомментировала ситуацию в РФ на фоне пандемии коронавируса. Уровень подготовки РФ к эпидемиологическим угрозам нужно поддерживать. Ведь существует риск новых пандемий, отметила Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

«Российский уровень подготовки к «эпидемическим шокам» оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны», — заявила глава Роспотребнадзора.

Специалисты российского центра «Вектор» опровергли вероятность возникновения новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Ученые из РФ принимают все необходимые меры, чтобы не допустить развитие различных инфекций в РФ.