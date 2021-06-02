РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени

Москва, 2 июня. Надежду на то, что чартеры с Египтом будут возобновлены в ближайшее время, выразили в Российской Федерации.

При этом остается ряд некоторых деталей, требующих внимания. Информацией об этом поделился замглавы МИД России Михаил Богданов.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления восстановления авиасообщения с Египтом. Подобные решения принимает оперативный штаб. В стране уже организованы инспекционные поездки, напомнил он в рамках общения с журналистами.