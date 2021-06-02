Дава ответил на вопрос о возможном романе на «Доме-2»

Москва, 2 июня. Блогеру Давиду Манукяну, ставшему новым ведущим шоу «Дом-2», нашли «невесту» на скандальном телешоу. Звезда ответил, возможен ли у него роман на телестройке.

Манукяну предложили обратить внимание на 40-летнюю Наталью Роинашвили, которая, как выяснилось, давно испытывает симпатию к Даве. У блогера напрямую спросили, возможны ли у него отношения с участницей телестройки.

«У нас неоднократно такое случалось, что ведущие начинали встречаться с участниками. Ты готов пойти на такое, если Наталья начнет за тобой ухаживать?» — спросил у Давы Глеб Клубничка.

Манукян, взяв небольшую паузу, все же ответил на щекотливый вопрос. Он считает, что за женщиной должен ухаживать мужчина, а девушка может проявить симпатию к понравившемуся человеку. В этом нет ничего страшного.

Давид Манукян больше года встречался с бывшей ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. В начале года звезды расстались. Причем 35-летняя знаменитость обвинила бывшего возлюбленного в побоях и изменах. Манукян долгое время хранил молчание, но не так давно высказался: он отпустил Бузову во имя любви.