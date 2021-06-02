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02 июня 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:44
Происшествия
Дети лишились в Петербурге телефонов в туалете заведения фастфуда
11:43
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
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Дава ответил на вопрос о возможном романе на «Доме-2»

Шоу-бизнес
Дава ответил на вопрос о возможном романе на «Доме-2»
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 2 июня. Блогеру Давиду Манукяну, ставшему новым ведущим шоу «Дом-2», нашли «невесту» на скандальном телешоу. Звезда ответил, возможен ли у него роман на телестройке.

Манукяну предложили обратить внимание на 40-летнюю Наталью Роинашвили, которая, как выяснилось, давно испытывает симпатию к Даве. У блогера напрямую спросили, возможны ли у него отношения с участницей телестройки.

«У нас неоднократно такое случалось, что ведущие начинали встречаться с участниками. Ты готов пойти на такое, если Наталья начнет за тобой ухаживать?» — спросил у Давы Глеб Клубничка.

Манукян, взяв небольшую паузу, все же ответил на щекотливый вопрос. Он считает, что за женщиной должен ухаживать мужчина, а девушка может проявить симпатию к понравившемуся человеку. В этом нет ничего страшного.

Давид Манукян больше года встречался с бывшей ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. В начале года звезды расстались. Причем 35-летняя знаменитость обвинила бывшего возлюбленного в побоях и изменах. Манукян долгое время хранил молчание, но не так давно высказался: он отпустил Бузову во имя любви.

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дом-2 манукян роинашвили
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