Люстрационные списки как оружие проигравших

Какова цель каждого политика, политического объединения или каждой партии? Объединить вокруг себя, своей программы, ценностей как можно большее число людей, убедить максимально возможное число сограждан в правильности именно своих предложений и взглядов.

Но что делают политики, если у них нет ни программы, ни ценностей? Нет того образа будущего, который бы объединял людей, нет конструктивных предложений. Тогда надо объединяться не за что-то, а против чего-то или кого-то, ведь очень просто найти врага и предлагать его сместить, не говоря о дальнейших планах.

«Весь мир насилия мы разрушим, до основанья» — идея не новая. А вот что там будет после разрушения — обычно покрыто завесой тайны или общими популистскими лозунгами, типа «Земли — рабочим, заводы — крестьянам».

Одним из инструментов такого объединения против является создание люстрационных списков, или списков идейных врагов. Сейчас на слуху так называемый «Список Путина», который создан «Форумом свободной России». Туда недавно включили нескольких известных журналистов и политиков — Виталия Серуканова, Лесю Рябцеву, Костю Придыбайло и Марию Бутину. Однако на самом деле таких списков великое множество.

Фактическим критерием для включения в подобный список является наличие медийности и политическая повестка, отличная от «единственно правильной». Демократично? Нет. Однако хорошо помогает консолидировать вокруг себя небольшие группы лояльных людей. Поиск врагов, обещание и перспектива дальнейшей кары для них позволяет сплотить ряды и на время заменяет необходимость создания реальных программ и предложений.

В эти списки включают всех сколько-нибудь неугодных составителю людей. Реальных последствий включение в них не несет, однако позволяет создавать инфоповоды, без каких либо усилий и необходимости что-то делать.

Логично, что составители этих списков не хотят, да и не смогут изменить власть или работать в органах власти конструктивно, ведь парламентская работа — это и межфракционное взаимодействие, и лоббизм, и работа с другими политическими акторами для продвижения общих людей. А работать с «идейными врагами» у них не получится.

Также логично и то, что для того, чтобы привлечь и удержать значительное число сторонников, одного популизма и негативистской повестки (повестки «против») недостаточно. Необходима ответственная политика, четкие программы, цели, а главное — образ будущего и путь его достижения. Только эта совокупность в состоянии служить твердым фундаментом для объединения людей в долгосрочные политические формации (партии или движения), которые будут объединяться не вокруг личности, а вокруг ценностей.