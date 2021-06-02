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02 июня 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
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12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
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Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
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Люстрационные списки как оружие проигравших

  /   Обновлено: 02 июня 2021 13:10
Политика
Люстрационные списки как оружие проигравших
slovodel.com  / 

Какова цель каждого политика, политического объединения или каждой партии? Объединить вокруг себя, своей программы, ценностей как можно большее число людей, убедить максимально возможное число сограждан в правильности именно своих предложений и взглядов. 

Но что делают политики, если у них нет ни программы, ни ценностей? Нет того образа будущего, который бы объединял людей, нет конструктивных предложений. Тогда надо объединяться не за что-то, а против чего-то или кого-то, ведь очень просто найти врага и предлагать его сместить, не говоря о дальнейших планах.

«Весь мир насилия мы разрушим, до основанья» — идея не новая. А вот что там будет после разрушения — обычно покрыто завесой тайны или общими популистскими лозунгами, типа «Земли — рабочим, заводы — крестьянам». 

Одним из инструментов такого объединения против является создание люстрационных списков, или списков идейных врагов. Сейчас на слуху так называемый «Список Путина», который создан «Форумом свободной России». Туда недавно включили нескольких известных журналистов и политиков — Виталия Серуканова, Лесю Рябцеву, Костю Придыбайло и Марию Бутину. Однако на самом деле таких списков великое множество. 

Фактическим критерием для включения в подобный список является наличие медийности и политическая повестка, отличная от «единственно правильной». Демократично? Нет. Однако хорошо помогает консолидировать вокруг себя небольшие группы лояльных людей. Поиск врагов, обещание и перспектива дальнейшей кары для них позволяет сплотить ряды и на время заменяет необходимость создания реальных программ и предложений. 

В эти списки включают всех сколько-нибудь неугодных составителю людей. Реальных последствий включение в них не несет, однако позволяет создавать инфоповоды, без каких либо усилий и необходимости что-то делать. 

Логично, что составители этих списков не хотят, да и не смогут изменить власть или работать в органах власти конструктивно, ведь парламентская работа — это и межфракционное взаимодействие, и лоббизм, и работа с другими политическими акторами для продвижения общих людей. А работать с «идейными врагами» у них не получится. 

Также логично и то, что для того, чтобы привлечь и удержать значительное число сторонников, одного популизма и негативистской повестки (повестки «против») недостаточно. Необходима ответственная политика, четкие программы, цели, а главное — образ будущего и путь его достижения. Только эта совокупность в состоянии служить твердым фундаментом для объединения людей в долгосрочные политические формации (партии или движения), которые будут объединяться не вокруг личности, а вокруг ценностей.

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Все новости / Политика / Люстрационные списки как оружие проигравших
политика люстрация
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