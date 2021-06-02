Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян

Москва, 2 июня. Закон, запрещающий кредиторам без ведома клиентов проставлять в заранее напечатанных документах «галочки», означающие согласие заемщика с условиями договора, приняли в ГД РФ.

Документ запрещает кредитным организациям проставление отметок о согласии заемщика на оказание дополнительных услуг. Закон должен вступить в силу по прошествии 180 дней после его официальной публикации.

Из-за того, что банки типографическим способом ставят «крестики» или «галочки» в договорах, россияне сталкиваются с навязанными услугами. Например, они вынуждены оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов», — заявил он.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее рассказал, что на случай усиления американских санкций в отношении госбанков, у ЦБ РФ и других участников рынка есть план.