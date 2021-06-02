«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом

Санкт-Петербург, 2 июня. «Почта России» и «Яндекс» начнут доставлять получателям отправления из почтовых отделений за 60 минут, говорится в сообщении почтового оператора.

Соглашение о сотрудничестве российские компании подпишут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который открылся в Северной столице 2 июня.

«Почта России» и «Яндекс» расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений», — говорится в сообщении.

Для оформления доставки курьером пользователю нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты России». Получить заказ можно будет в течение часа с помощью сервиса «Яндекс.Доставка», также его могут привезти собственные курьеры «Почты».