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02 июня 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:44
Происшествия
Дети лишились в Петербурге телефонов в туалете заведения фастфуда
11:43
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
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«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом

Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Санкт-Петербург, 2 июня. «Почта России» и «Яндекс» начнут доставлять получателям отправления из почтовых отделений за 60 минут, говорится в сообщении почтового оператора.

Соглашение о сотрудничестве российские компании подпишут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который открылся в Северной столице 2 июня.

«Почта России» и «Яндекс» расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений», — говорится в сообщении.

Для оформления доставки курьером пользователю нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты России». Получить заказ можно будет в течение часа с помощью сервиса «Яндекс.Доставка», также его могут привезти собственные курьеры «Почты».

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почта россии почта доставка
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