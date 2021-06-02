Еще 8832 человека заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 2 июня. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по территории страны.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 84 регионах России было выявлено 8832 новых случая коронавируса. При этом в 13,1% болезнь протекала без клинических проявлений.

«Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9020 человек», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 122 267 летальных исходов, выздоровели 4 702 599 человек.

Центр имени Чумакова предоставил предварительные данные об эффективности отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак». По данным ученых, третий российский препарат от COVID-19 проявляет высокую эффективность в 80% случаев.