Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации

Москва, 2 июня. В Совете Федерации идет обсуждение закона о «социальной газификации». Председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась по вопросу.

Сенатор считает, что необходимо проводить инфраструктуру газоснабжения до фундамента жилого дома, такой подход она считает справедливым. «Социальная газификация», вокруг которой идет обсуждение, подразумевает бесплатный для граждан России доступ к системе газоснабжения, которая должна быть в непосредственной близости у каждого жилого участка в стране.

Правительство занимается разработкой программы полной газификации, которая будет продолжаться более пяти лет. Вице-премьер россии александр новак ранее называл предполагаемый объем государственных инвестиций в проект.