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02 июня 11:44
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новостей
11:43
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
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Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации

  /   Обновлено: 02 июня 2021 11:27
Экономика
Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 июня. В Совете Федерации идет обсуждение закона о «социальной газификации». Председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась по вопросу.

Сенатор считает, что необходимо проводить инфраструктуру газоснабжения до фундамента жилого дома, такой подход она считает справедливым. «Социальная газификация», вокруг которой идет обсуждение, подразумевает бесплатный для граждан России доступ к системе газоснабжения, которая должна быть в непосредственной близости у каждого жилого участка в стране.

Правительство занимается разработкой программы полной газификации, которая будет продолжаться более пяти лет. Вице-премьер россии александр новак ранее называл предполагаемый объем государственных инвестиций в проект.

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Все новости / Экономика / Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации
матвиенко газ газоснабжение социальная газификация
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