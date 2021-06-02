Актер Евгений Цыганов честно рассказал о воспитании восьми детей

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02 июня 11:43
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новостей
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:41
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
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Актер Евгений Цыганов честно рассказал о воспитании восьми детей

Шоу-бизнес
Актер Евгений Цыганов честно рассказал о воспитании восьми детей
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 2 июня. Популярный актер Евгений Цыганов — отец восьми детей. Он честно рассказал, есть ли сложности при воспитании многочисленных наследников.

В отношениях с актрисой Ириной Леоновой у него родились семеро детей. Восьмой ребенок появился на свет от актрисы Юлии Снигирь, на которой Цыганов женат с 2019 года.

«Любой мой ребенок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Я боюсь, что они уже могут позволить себе это обсуждать между собой, но это совершенно бессмысленное обсуждение», — сказал актер театра и кино в эфире шоу «Скажи Гордеевой» на YouTube.

Звезда «Прогулки» считает, что ему не тяжело воспитывать восьмерых детей. Некоторые полагают, что с таким количеством наследников можно сойти с ума, но Цыганов так не думает, поскольку необходимо всегда держать руку на пульсе. Он уверен, что тронуться умом можно и без детей.

Цыганов назвал себя «роскошным отцом». Он хотел бы проводить с детьми больше времени, но из-за работы это не получается. Хотя, по словам актера, он берет своих «гавриков» с собой в поездки, в том числе рабочие.

Евгений Цыганов удивил поклонников, рассказав, что одна из его дочерей носит другое отчество. Как это произошло, артист рассказал в беседе с Иваном Ургантом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Евгений Цыганов честно рассказал о воспитании восьми детей
дети личная жизнь цыганов
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