Актер Евгений Цыганов честно рассказал о воспитании восьми детей

Москва, 2 июня. Популярный актер Евгений Цыганов — отец восьми детей. Он честно рассказал, есть ли сложности при воспитании многочисленных наследников.

В отношениях с актрисой Ириной Леоновой у него родились семеро детей. Восьмой ребенок появился на свет от актрисы Юлии Снигирь, на которой Цыганов женат с 2019 года.

«Любой мой ребенок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Я боюсь, что они уже могут позволить себе это обсуждать между собой, но это совершенно бессмысленное обсуждение», — сказал актер театра и кино в эфире шоу «Скажи Гордеевой» на YouTube.

Звезда «Прогулки» считает, что ему не тяжело воспитывать восьмерых детей. Некоторые полагают, что с таким количеством наследников можно сойти с ума, но Цыганов так не думает, поскольку необходимо всегда держать руку на пульсе. Он уверен, что тронуться умом можно и без детей.

Цыганов назвал себя «роскошным отцом». Он хотел бы проводить с детьми больше времени, но из-за работы это не получается. Хотя, по словам актера, он берет своих «гавриков» с собой в поездки, в том числе рабочие.

Евгений Цыганов удивил поклонников, рассказав, что одна из его дочерей носит другое отчество. Как это произошло, артист рассказал в беседе с Иваном Ургантом.