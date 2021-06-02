Возможность отдохнуть в Турции может появиться у россиян к июлю

Москва, 2 июня. Ростуризм не исключает появления возможности у россиян отправиться на турецкие курорты в июле, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня не фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в республике. Однако у граждан РФ может появиться возможность отправиться в Турцию в июле, не исключила Догузова.

Власти республики также выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией в ближайшее время, так как обстановка в регионах страны стабилизируется, заявил турецкий посол в РФ Мехмет Самсар.