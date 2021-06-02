Рябков: переговоры между участниками иранской ядерной сделки пока не планируются

Москва, 2 июня. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что контакты между главами МИД участников иранской ядерной сделки пока не запланированы.

Информацию об этом опубликовал ТАСС. Возвращение Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, иранская ядерная сделка) стало актуальным после избрания нового президента США Джо Байдена, предыдущий руководитель американского государства Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из СВПД.

Ранее стало известно, что в австрийской столице состоялся пятый раунд непрямых переговоров между иранской и американской делегациями, посвященных СВПД.