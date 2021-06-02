Студентов могут начать переводить в другие вузы РФ с сохранением бюджетного места

Москва, 2 июня. Министерство образования и науки РФ изучает вопрос перевода студентов в другие вузы с сохранением бюджетного места.

Пока что не сообщается, как скоро у учащихся может появиться такая возможность. В случае принятия решения о возможности перевода студентов из вуза в вуз с сохранением бюджетного места появится соответствующий приказ.

В Миноборнауки РФ ранее одобрили порядок приема абитуриентов в высшие учебные заведения. С приказом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В этом году приемная кампания стартует 20 июня.