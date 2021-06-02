Рябков опроверг данные о попытке РФ «подогреть ситуацию» списком недружественных стран

Москва, 2 июня. Российские власти не рассматривают перечень недружественных стран в качестве механизма для «разогрева» ситуации на мировой арене. Об этом заявили в МИД РФ.

В настоящее время власти не готовы проводить переговоры по вопросу внесения изменений в список и сроков корректировок. Информацию об этом подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В список стран, которые Москва на нынешний период считает недружественными, попали США и Чехия. В ответ Прага заявила, что документ нарушает положения Венской конвенции. В российском МИД отвергли слова властей республики, напомнив, что условия соглашения нарушает высылка дипломатов РФ из страны.