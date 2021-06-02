Рябков: Россия призвала США учесть риски от гонки вооружений в космосе

Москва, 2 июня. Россия предложила США новое уравнение безопасности, в котором отдельно было отмечены риски от возможной гонки вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ уверены, что новое уравнение было сформировано с учетом всех факторов, которые оказывают влияние на общую стратегическую безопасность, сообщил Рябков в беседе с изданием Lenta​​​.ru.

«Нужно учесть в этом новом «уравнении безопасности» ряд других факторов. Среди них — ситуация в космосе, где нарастает опасность гонки вооружений», — добавил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Пекин и Москва активно выступают против гонки вооружений и в дальнейшем будут наращивать работу в этом направлении.

Ранее в МИД РФ рассказали о ходе подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Саммит состоится 16 июня. Российская сторона при этом готова реагировать на любые вопросы с американской стороны в ходе саммита, в том числе по тематике прав, как подчеркнул Рябков.