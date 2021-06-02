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02 июня 11:43
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новостей
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:41
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
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Рябков: Россия призвала США учесть риски от гонки вооружений в космосе

  /   Обновлено: 02 июня 2021 11:39
Армия
Рябков: Россия призвала США учесть риски от гонки вооружений в космосе
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 2 июня. Россия предложила США новое уравнение безопасности, в котором отдельно было отмечены риски от возможной гонки вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ уверены, что новое уравнение было сформировано с учетом всех факторов, которые оказывают влияние на общую стратегическую безопасность, сообщил Рябков в беседе с изданием Lenta​​​.ru.

«Нужно учесть в этом новом «уравнении безопасности» ряд других факторов. Среди них — ситуация в космосе, где нарастает опасность гонки вооружений», — добавил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Пекин и Москва активно выступают против гонки вооружений и в дальнейшем будут наращивать работу в этом направлении.

Ранее в МИД РФ рассказали о ходе подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Саммит состоится 16 июня. Российская сторона при этом готова реагировать на любые вопросы с американской стороны в ходе саммита, в том числе по тематике прав, как подчеркнул Рябков.

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Все новости / Армия / Рябков: Россия призвала США учесть риски от гонки вооружений в космосе
мид рф рябков гонка вооружений
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