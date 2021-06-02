Шугалей: Францию в ЦАР интересуют только хаос и разрушения

Москва, 2 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал очередные обвинения Франции в адрес России и работы отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике.

Накануне, 30 мая, президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон дал интервью газете Le Journal du Dimanche. В беседе с журналистами он заявил, что глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера является «заложником» Москвы, которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны.

Однако никаких фактических подтверждений собственным словам политик не предоставил, ограничившись голословными обвинениями как в адрес России, так и центральноафриканских властей. По мнению социолога, очередной агрессивный выпад продиктован политическим курсом Парижа по дестабилизации обстановки на Черном континенте.

«И это говорит президент Франции, который только за последние месяцы натворил «делов». Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет», — отметил Шугалей.

Стоит напомнить, что правительство ЦАР сотрудничает с Министерством обороны России в рамках двустороннего договора о военно-технической поддержке, который контролируется Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Плевать Макрону на это. Хотя, собственно, что может еще сказать этот маленький человек в большой политике, с трудом выигравший выборы в 2017 году. Надо же как-то самоутверждаться. Пусть даже и за счет России», — объяснил руководитель ФЗНЦ.

Ученый рассказал, чем политика РФ отличается от французской: Москва действительно помогает союзникам. Они для нее равноправные партнеры. Франция при этом стремится к хаосу, который позволяет ей удерживать хоть какое-то влияние.