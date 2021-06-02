Шугалей: Францию в ЦАР интересуют только хаос и разрушения

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02 июня 11:42
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новостей
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:41
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
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Шугалей: Францию в ЦАР интересуют только хаос и разрушения

ЦАР
Шугалей: Францию в ЦАР интересуют только хаос и разрушения
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 2 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал очередные обвинения Франции в адрес России и работы отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике.

Накануне, 30 мая, президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон дал интервью газете Le Journal du Dimanche. В беседе с журналистами он заявил, что глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера является «заложником» Москвы, которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны.

Однако никаких фактических подтверждений собственным словам политик не предоставил, ограничившись голословными обвинениями как в адрес России, так и центральноафриканских властей. По мнению социолога, очередной агрессивный выпад продиктован политическим курсом Парижа по дестабилизации обстановки на Черном континенте.

«И это говорит президент Франции, который только за последние месяцы натворил «делов». Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет», — отметил Шугалей.

Стоит напомнить, что правительство ЦАР сотрудничает с Министерством обороны России в рамках двустороннего договора о военно-технической поддержке, который контролируется Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Плевать Макрону на это. Хотя, собственно, что может еще сказать этот маленький человек в большой политике, с трудом выигравший выборы в 2017 году. Надо же как-то самоутверждаться. Пусть даже и за счет России», —  объяснил руководитель ФЗНЦ.

Ученый рассказал, чем политика РФ отличается от французской: Москва действительно помогает союзникам. Они для нее равноправные партнеры. Франция при этом стремится к хаосу, который позволяет ей удерживать хоть какое-то влияние.

«Россия — большая страна с большим сердцем, Макрон — маленький человек с маленьким сердцем. Он имеет огромный бюджет большой европейской страны, но тратит его на разрушение, а не на добрые дела. И что-то мне подсказывает, вряд ли французы одобряют его действия», — резюмировал Шугалей.

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Все новости / ЦАР / Шугалей: Францию в ЦАР интересуют только хаос и разрушения
франция макрон цар шугалей
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