Слава Марлоу игнорирует звонки Моргенштерна

Москва, 2 июня. Известный рэпер Моргенштерн признался, что его бывший саундпродюсер Слава Марлоу не отвечает на звонки. Некоторые предположили, что звезды все же расстались на грустной ноте.

Рэпер продолжает радовать поклонников новыми хитами, но фанаты считают, что с уходом Марлоу его творчество значительно ухудшилось. Артисты разошлись со скандалом, но в настоящее время все больше появляется слухов о проблемах в отношениях Моргенштерна и Славы Марлоу. Рэпер признался, что его бывший саундпродюсер игнорирует его.

«Скажите в камеру, чтобы Слава вернулся. А то он от меня даже телефон не берет», — заявил Моргенштерн в эфире YouTube-шоу «Скажи в лицо».

Ряд поклонников не поверили в искренность переживаний хип-хоп-исполнителя. Появились предположения, что таким образом звезда реагирует на критику своих альбомов, вышедших без участия Марлоу.

В последнее время Моргенштерн сталкивается с негодованием со стороны фолловеров. Его упрекают не только за песни, но и за поведение. Он разозлил фанатов скандальным клипом, который стал рекламой онлайн-игры War Thunder.