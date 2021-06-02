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02 июня 11:43
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новостей
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:41
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
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Слава Марлоу игнорирует звонки Моргенштерна

Шоу-бизнес
Слава Марлоу игнорирует звонки Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 2 июня. Известный рэпер Моргенштерн признался, что его бывший саундпродюсер Слава Марлоу не отвечает на звонки. Некоторые предположили, что звезды все же расстались на грустной ноте.

Рэпер продолжает радовать поклонников новыми хитами, но фанаты считают, что с уходом Марлоу его творчество значительно ухудшилось. Артисты разошлись со скандалом, но в настоящее время все больше появляется слухов о проблемах в отношениях Моргенштерна и Славы Марлоу. Рэпер признался, что его бывший саундпродюсер игнорирует его.

«Скажите в камеру, чтобы Слава вернулся. А то он от меня даже телефон не берет», — заявил Моргенштерн в эфире YouTube-шоу «Скажи в лицо».

Ряд поклонников не поверили в искренность переживаний хип-хоп-исполнителя. Появились предположения, что таким образом звезда реагирует на критику своих альбомов, вышедших без участия Марлоу.

В последнее время Моргенштерн сталкивается с негодованием со стороны фолловеров. Его упрекают не только за песни, но и за поведение. Он разозлил фанатов скандальным клипом, который стал рекламой онлайн-игры War Thunder.

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Все новости / Шоу-бизнес / Слава Марлоу игнорирует звонки Моргенштерна
звезды моргенштерн слава марлоу
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