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02 июня 11:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:41
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
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Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОН

Политика
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОН
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июня. Совет Федерации России на заседании 2 мая одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Договор был подписан после завершения холодной войны в 1992 году. Документ позволял 34 странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах друг друга. Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из ДОН в 2020 году.

Российская сторона в ответ на этот шаг Вашингтона объявила о запуске процедур по денонсации договора. Госдума РФ одобрила соответствующий законопроект 19 мая 2021 года.

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совфед договор по открытому небу дон
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