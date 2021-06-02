Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОН

Москва, 2 июня. Совет Федерации России на заседании 2 мая одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Договор был подписан после завершения холодной войны в 1992 году. Документ позволял 34 странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах друг друга. Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из ДОН в 2020 году.

Российская сторона в ответ на этот шаг Вашингтона объявила о запуске процедур по денонсации договора. Госдума РФ одобрила соответствующий законопроект 19 мая 2021 года.