Минсельхоз РФ в 2022 году может вернуться к закупочным зерновым интервенциям

Москва, 2 июня. Возобновить закупочные зерновые интервенции Минсельхоз РФ планирует в следующем году. В течение двух лет власти увеличат запасы зерна с 200 тысяч тонн до 3 млн тонн.

Предложение министерства поддержали в правительстве. Отмечается, что запас зерна в госфонде за два года будет увеличен до двух-трехмесячной потребности переработчиков. Его размер составит менее 2% ежегодного объема производства, пишет «Ъ». Обратный механизм интервенций может быть применен при росте цен на зерно.

Последний раз Минсельхоз применял закупочные интервенции в 2016 году, механизм нацелен на стабилизацию цен на рынке. В 2018 году ведомство вместо данного механизма отдало предпочтение субсидированию перевозок зерна на экспорт.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее предложил увеличить запас сахара в государственном интервенционном фонде до 500 тысяч тонн.