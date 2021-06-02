Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове

Саратов, 2 июня. Суд вынес приговор преподавательнице одного из институтов, обвиняемой в получении 26 тысяч рублей от студента. Женщину приговорили к трем годам и одному месяцу колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

«Очень суровый приговор суда, довольно неожиданно такое видеть. С другой стороны, все сделано точно по букве закона. Конечно, преподавательницу жаль, но любой взяточник должен понимать высокий риск своих действий. Приговор будет уроком всем, кто хочет заниматься подобной противоправной деятельностью», — рассказал корреспонденту ФАН адвокат Олег П.

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