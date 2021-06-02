В МИД России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Москва, 2 июня. Россия ждет, что глава государства Владимир Путин и президент США Джозеф Байден смогут найти взаимопонимание во время встречи в Женеве. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве не питают иллюзий относительно прорывных соглашений в результате двустороннего саммита. Однако переговоры лидеров важно поддержать. Таким образом в министерстве прокомментировали ожидания от встречи Путина и Байдена.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва и Вашингтон пока не пришли к соглашению касательно формата проведения женевского саммита. Стороны продолжают активно готовиться к мероприятию.