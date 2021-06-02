Грибник обнаружил труп мужчины на окраине Саратова

Саратов, 2 июня. Труп неизвестного мужчины заметил местный житель вдоль автодороги Саратов — Сызрань — Волгоград на выезде из города. Он сразу же обратился в полицию.

Сотрудники следствия вместе с судебно-медицинскими экспертами выехали на место происшествия. Предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти на обнаруженном теле. Смерть наступила не менее месяца назад.

Личность умершего и обстоятельства инцидента устанавливается. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Труп неизвестного мужчины нашли в Люберцах в пруду, сообщало РИАМО.