Актер Мэттью Перри расстался с возлюбленной через полгода после помолвки

Вашингтон, 2 июня. Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри объявил о расставании со своей девушкой, литературным агентом Молли Гурвиц, на которой он собирался жениться.

Актер начал встречаться с возлюбленной в 2018 году, а в ноябре прошлого года сделал избраннице предложение. Через полгода после помолвки 51-летний Перри решил остаться с Гурвиц друзьями, хотя совсем недавно называл ее «величайшей женщиной на планете», сообщает People. Точную причину разрыва исполнитель роли Чендлера не назвал.

«Иногда что-то просто не получается, и это один из тех случаев. Я желаю Молли всего наилучшего», — сказал актер.

По данным источников, 29-летняя Гурвиц помогала Перри избавиться от пагубных привычек — он страдал от алкогольной зависимости и пристрастия к запрещенным веществам. Актер сам признавался, что не помнит три года съемочного процесса «Друзей». Кроме того, возлюбленная поддержала Перри в процессе выхода из депрессии.

Ранее на экраны вышел спецвыпуск «Друзей», в котором актеры из сериала снова собрались вместе через много лет. После этого поклонники забеспокоились за Мэттью Перри из-за его внешнего вида и речи актера, которая, по мнению фанатов, стала хуже.