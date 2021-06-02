Навязывание украинского языка приводит к полуграмотности жителей страны

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02 июня 11:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:38
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
11:27
Политика
Рябков: переговоры между участниками иранской ядерной сделки пока не планируются
11:27
Политика
Списки кандидатов на думские выборы утверждены по итогам праймериз ЕР
11:27
Политика
Рябков опроверг данные о попытке РФ «подогреть ситуацию» списком недружественных стран
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Навязывание украинского языка приводит к полуграмотности жителей страны

Политика
Навязывание украинского языка приводит к полуграмотности жителей страны
Pr Scr youtube.com  /  &quot;60 минут&quot;

Киев, 2 июня. Жители Украины разговаривают на помеси русского и украинского из-за того, что государственные структуры повсеместно пытаются навязать украинизацию.

Киевский журналист Владимир Скачко рассказал о том, что подавляющее большинство жителей Украины разговаривает не на украинском языке и даже не на русском, а на так называемом суржике, который является новоязом и образовался стихийно. По словам Скачко, это полностью лишает украинцев их культурных достижений на обоих языках.

Сфера услуг с 16 января обязана обслуживать клиентов только на украинском языке. Это вызвало волну негодования среди населения. Народные депутаты инициируют принятие законопроекта, который бы отменил штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.

«Все эти игрища с языком интеллектуально оскопляют нацию», — подчеркнул журналист.

Он также добавил, что из-за того, что украинцы откалываются от одного интеллектуального пласта и при этом не могут прикрепиться к другому в итоге получаются полуграмотные люди. Также он отметил, что непонятно чего ждать от Украины в интеллектуальном плане через 30 лет, если насильственная украинизация продолжится и даст свои плоды.

ФАН также сообщал, что руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что Украину ждут не лучшие времена и она рискует остаться одной из самых бедных стран.

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Все новости / Политика / Навязывание украинского языка приводит к полуграмотности жителей страны
украина русский язык украинский язык суржик
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