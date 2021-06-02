Киев, 2 июня. Жители Украины разговаривают на помеси русского и украинского из-за того, что государственные структуры повсеместно пытаются навязать украинизацию.

Киевский журналист Владимир Скачко рассказал о том, что подавляющее большинство жителей Украины разговаривает не на украинском языке и даже не на русском, а на так называемом суржике, который является новоязом и образовался стихийно. По словам Скачко, это полностью лишает украинцев их культурных достижений на обоих языках.

Сфера услуг с 16 января обязана обслуживать клиентов только на украинском языке. Это вызвало волну негодования среди населения. Народные депутаты инициируют принятие законопроекта, который бы отменил штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.

«Все эти игрища с языком интеллектуально оскопляют нацию», — подчеркнул журналист.

Он также добавил, что из-за того, что украинцы откалываются от одного интеллектуального пласта и при этом не могут прикрепиться к другому в итоге получаются полуграмотные люди. Также он отметил, что непонятно чего ждать от Украины в интеллектуальном плане через 30 лет, если насильственная украинизация продолжится и даст свои плоды.

ФАН также сообщал, что руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что Украину ждут не лучшие времена и она рискует остаться одной из самых бедных стран.