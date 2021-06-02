Эфир: Надо ли запрещать россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу



В среду, 2 июня, с 15:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная возможному запрету на оружие в России.

Серия трагических инцидентов в России с оружием спровоцировала очередной всплеск законодательной активности: депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к закону «Об оружии», ужесточающие его.

Какие поправки уже внесены и чего ждать от второго чтения закона?

Нужно ли запрещать охоту, как требуют некоторые сановники РПЦ и эко-активисты?

Будут ли дальше ужесточать медицинские требования к владельцам оружия?

Чего ждать частным охранным предприятиям, которых и так сильно урезали в правах на оружие?

Что будет в России со спортивной стрельбой?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.