Глава Пентагона: военнослужащие ВС США никогда не станут «мягкими»

Вашингтон, 2 июня. Министр обороны США генерал Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика со стороны России и Китая в адрес американских военных.

В интервью CNN генерал рассказал, что на текущий момент он сосредоточен на защите нации и на том, чтобы военнослужащие ВС США имели все необходимое для достижения успеха.

Он также прокомментировал высказывания некоторых американских политиков, выступающих против расширения инклюзивности в армии.

По словам главы Пентагона, американские военнослужащие никогда не станут «мягкими», хотя Россия и Китай «намерены извлечь выгоду» из подобных разговоров.

В СМИ подчеркивают, что данное заявление прозвучало на фоне попыток главы государства Джо Байдена не только вести традиционную внешнюю политику, но и укрепить силы США расовым и гендерным разнообразием.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ВС США готовятся расследовать данные, в которых сообщается об утечке информации, связанной с расположением американских военных баз в Европе.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по видеосвязи с коллегами из стран НАТО противодействие «вызовам со стороны России и Китая», передает RT. Отмечается, что Остин выразил поддержку инициативе «НАТО-2030».