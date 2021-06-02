NI: новейший «Волкодав» сделает легендарных российских снайперов еще смертоноснее

Вашингтон, 2 июня. Арсенал российских снайперов в скором времени пополнится новыми винтовками, которые сделают метких стрелков из РФ еще смертоноснее, считают американские эксперты.

Снайперы из России по праву считаются легендарными, отметил военный аналитик Питер Сучиу в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что они обрели славу еще во времена Великой Отечественной войны, однако и сейчас они считаются одними из самых смертоносных бойцов в мире. Вооружение, которое используется российскими снайперами, к примеру, винтовка СВД, также превратилось в легенду, добавил журналист.

Российская компания Lobaev Arms разработала новейшую винтовку ДВЛ-10М3 «Волкодав», представленную на международной выставке «Инетерполитех-2020», рассказал Сучиу. По его словам, этот образец может также стать легендарным оружием российских снайперов. Автор статьи сослался на слова старшего эксперта Рособоронэкспорта Александра Слободянюка, который объяснил, что винтовка обладает стволом длиной 500 миллиметров, а ее вес был снижен до 4,5 килограмма. Он также отметил отличную кучность стрельбы.

Семейство винтовок ДВЛ-10 было изначально сконструировано для нужд спецподразделений, которые специализируются в основном на городских боях, обратил внимание Сучиу. По его словам, «Волкодав» может быть оснащен стволами различных калибров, а также прибором бесшумной стрельбы. Таким образом ДВЛ-10 может дополнить еще одну новейшую разработку инженеров из РФ — винтовку Orsis T-5000, считающуюся одной из лучших современных винтовок со скользящим затвором, что сделает российских снайперов еще смертоноснее, подытожил автор статьи.

Ранее американские аналитики рассказали о главных преимуществах известной российской снайперской винтовки «Винторез», созданной в СССР в 1980-х годах. По их словам, от этого мощного оружия не может спасти даже бронежилет.