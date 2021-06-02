NI: новейший «Волкодав» сделает легендарных российских снайперов еще смертоноснее

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02 июня 11:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:38
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
11:27
Политика
Рябков: переговоры между участниками иранской ядерной сделки пока не планируются
11:27
Политика
Списки кандидатов на думские выборы утверждены по итогам праймериз ЕР
11:27
Политика
Рябков опроверг данные о попытке РФ «подогреть ситуацию» списком недружественных стран
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NI: новейший «Волкодав» сделает легендарных российских снайперов еще смертоноснее

Армия
NI: новейший «Волкодав» сделает легендарных российских снайперов еще смертоноснее
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 2 июня. Арсенал российских снайперов в скором времени пополнится новыми винтовками, которые сделают метких стрелков из РФ еще смертоноснее, считают американские эксперты.

Снайперы из России по праву считаются легендарными, отметил военный аналитик Питер Сучиу в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что они обрели славу еще во времена Великой Отечественной войны, однако и сейчас они считаются одними из самых смертоносных бойцов в мире. Вооружение, которое используется российскими снайперами, к примеру, винтовка СВД, также превратилось в легенду, добавил журналист.

Российская компания Lobaev Arms разработала новейшую винтовку ДВЛ-10М3 «Волкодав», представленную на международной выставке «Инетерполитех-2020», рассказал Сучиу. По его словам, этот образец может также стать легендарным оружием российских снайперов. Автор статьи сослался на слова старшего эксперта Рособоронэкспорта Александра Слободянюка, который объяснил, что винтовка обладает стволом длиной 500 миллиметров, а ее вес был снижен до 4,5 килограмма. Он также отметил отличную кучность стрельбы.

Семейство винтовок ДВЛ-10 было изначально сконструировано для нужд спецподразделений, которые специализируются в основном на городских боях, обратил внимание Сучиу. По его словам, «Волкодав» может быть оснащен стволами различных калибров, а также прибором бесшумной стрельбы. Таким образом ДВЛ-10 может дополнить еще одну новейшую разработку инженеров из РФ — винтовку Orsis T-5000, считающуюся одной из лучших современных винтовок со скользящим затвором, что сделает российских снайперов еще смертоноснее, подытожил автор статьи.

Ранее американские аналитики рассказали о главных преимуществах известной российской снайперской винтовки «Винторез», созданной в СССР в 1980-х годах. По их словам, от этого мощного оружия не может спасти даже бронежилет.

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россия винтовка снайперы the national interest Lobaev Arms волкодав сучиу двл-10
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