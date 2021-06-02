Ростуризм обозначил сроки начала второго этапа продаж туров по РФ с кешбэком

Москва, 2 июня. Второй этап продаж туров с кешбэком начнется 1 октября и продлится до декабря, заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

В рамках этой программы можно вернуть до 20% от стоимости отдыха в пределах России. Туристический поток в курортные регионы страны в этом году может вырасти на 15-20% относительно уровня 2019-го, заявила Зарина Догузова. В целом эта сфера восстановится на 80% или 85% по сравнению с «доковидными» значениями.

Программа кешбэка распространяется и на детские лагеря. Например, в нее входят 16 таких учреждений, расположенных в Петербурге. Работу детских лагерей регулирует Роспотребнадзор.