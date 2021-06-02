Перед саммитом Россия—США Запад низвел роль Украины с «содержанки» до «брошенки»

У Украины больше нет и не будет своей политики и субъектности, поскольку эта страна превратилась в разменную монету в отношениях мировых держав. Дальнейшие решения в отношении судьбы «незалежной» будут приниматься на перекрестках линий Россия—США и Россия—Европа.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший поведение Владимира Зеленского перед саммитом президентов России и США.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Шоумен в комическом положении

Информация о том, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована в Женеве на 16 июня, четко обозначила дедлайн, до которого сателлиты Вашингтона должны были согласовать с президентом США свои претензии к России. Времени на это у европолитиков осталось критически мало — им пришлось «прыгать в отъезжающий поезд». Как результат, едва отыграв 14 июня в Брюсселе саммит глав государств и правительств НАТО, практически тем же лицам в том же Брюсселе уже 15 июня придется участвовать в саммите Евросоюз—США.

При этом в довольно комичном положении оказался бывший шоумен, а ныне президент Украины Зеленский. Ему тоже очень хотелось переговорить с Байденом до того, как тот встретится с Путиным. Для этого у «пана Зе» имелось множество причин, самой «горячей» из которых был близкий к успешному завершению проект магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Однако все графики встреч американской стороной уже сверстаны, и никакого окна под Зеленского в них не оказалось. Ну или Байдену банально не хочется встречаться с украинским коллегой. Так или иначе, получив от ворот поворот, президент «незалежной» объявил, что хотел бы пообщаться с хозяином Белого дома до 16 июня хотя бы по телефону.

На момент написания этих строк Вашингтон никак не отреагировал на эту инициативу Зеленского. Главы ведущих европейских государств, судя по всему, тоже не горят желанием приглашать Владимира Александровича на свой «междусобойчик» с президентом США…

Между тем саммит Россия—США является поистине знаковым событием. Его итоги будут иметь большое значение для всего мира, а уж для Украины и вовсе могут стать судьбоносными. Напомним, что одним из пунктов повестки саммита заявлены «региональные конфликты», где однозначно будет обсуждаться ситуация в Донбассе и, как производное, — сама украинская повестка.

На данный момент получается, что происходить это будет без какого-либо участия украинской стороны. Столь удивительная ситуация стала результатом откровенной беспомощности, инфантильности и просто неадекватного поведения украинских политиков, которые не захотели или не смогли предложить свою прагматичную повестку на международной арене.

Проще говоря, Киев сделал все возможное, чтобы оказаться в числе отверженных, с которыми серьезным людям просто не о чем говорить. Как же так получилось?

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Как «пан Зе» Джо Байдена поучал

В ходе встречи в Рейкьявике с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ночь на 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода «Северный поток — 2», отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Такое изменение позиции Белого дома в отношении «СП-2» стало для президента Украины неприятным сюрпризом. На своей пресс-конференции утром того же дня Зеленский не сдержался и довольно резко, если не сказать грубо, «проехался» по американскому решению перестать тиражировать санкции против строящегося газопровода.

«Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена… Говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», — в сердцах брякнул президент Украины.

28 мая своего президента поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, объявивший, что вплоть до того момента, «пока газ не потек по «СП-2», украинская сторона будет бороться с этим проектом.

Столь воинственные спичи и неуместные поучения в адрес американского президента разительно контрастировали с общемировой прагматичной повесткой. На минутку, в Германии строительство и запуск «СП-2» поддерживают 76% населения. У немецкого политического истеблишмента, за исключением радикалов из числа «зеленых», необходимость реализации проекта сомнений не вызывает.

Более того, уже и американская сторона публично признала, что Штаты не в силах помешать достройке газопровода. И на фоне этого президент находящегося под внешним управлением государства вдруг начинает порицать своего «сеньора», а министр иностранных дел чуть ли не рвется лично собой затыкать газопровод!..

Радикальный антироссийский курс уже довольно давно перестал продаваться, но Киев в пылу борьбы с «гибридной агрессией Москвы» умудрился этого не заметить. Что ж, как известно, «дурака и в алтаре бьют». В Вашингтоне и европейских столицах предпочли ужимки украинского руководства чопорно не заметить.

Крах уверенности, что его антироссийскую риторику поддержат в США, стало сокрушительным поражением Зеленского. Это фиаско Владимира Александровича можно считать запрограммированным и прямо вытекающим из отсутствия на постмайданной Украине созидательной повестки, направленной на продвижение национальных интересов.

С момента госпереворота в Киеве внешняя политика «незалежной» последовательно придерживалась самого радикального антироссийского курса, который при этом не был консенсусным ни в Европе, ни даже в США. «Миротворец» Зеленский с готовностью принял от Петра Порошенко политику, которая фокусировалась на двух темах — санкциях против России и борьба с «СП-2». В обоих случаях «пан Зе» выступал локомотивом самых радикальных мер, хотя в долгосрочной перспективе Киев от такой стратегии больше терял, чем приобретал.

По сути, крупнейшая европейская страна превратилась в инфантильного ребенка или, точнее, избалованную «содержанку», на которой западные бенефициары, преследовавшие свои цели, неоднократно обещали «жениться». Однако так до сих пор этого и не сделали.

president.gov.ua / Офис Президента Украины / Creative Commons Attribution 4.0

Украинская commedia dell'arte

Постоянные мольбы Киева принять Украину в ЕС и НАТО, а также предоставить ей экономическую помощь и инвестиции раз за разом, как «Титаник» на айсберг, натыкались на холодную, прагматичную позицию американских и европейских чиновников. Они объясняли Киеву, что никаких причин удовлетворять «хотелки» украинского правительства не существует.

При президенте Зеленском эта commedia dell'arte приобрела еще одну негативную черту — на дипломатическом уровне «незалежная» стала разговаривать на языке своей внутриполитической «кухни». То есть с постоянным нытьем, враньем и угрозами. И сам Зеленский, и его МИД принялись общаться с иностранными правительствами в привычном и понятном президенту Украины стиле «ситкомов», отыгрывая ежедневную повестку в формате запредельного популизма, давая обещания и забывая их на следующий день.

Это окончательно сформировало в глазах международной общественности образ Украины как стороны недоговороспособной. Фактически картина взаимоотношений Киева не только с Москвой, но также с Вашингтоном, Берлином, Парижем и Брюсселем походила на ситуацию за игорным столом, где жулик искренне удивляется, почему с ним никто не хочет играть.

Кроме Зеленского, серьезный вклад в процесс «маргинализации» украинской дипломатии внес МИД этой страны, с 2014 года значительно обновивший свой кадровый состав. На смену опытным дипломатам еще советской школы пришли молодые кадры, заряженные идеями национализма и «дружбы» с Западом, что уничтожило в «незалежной» международную экспертизу как таковую. Теперь все стали решать не объективные оценки, а идеологические установки, зачастую никак не соприкасавшиеся с действительностью. Кстати, нечто подобное мы уже видели в Грузии и частично наблюдаем сейчас в Армении.

Неадекватность повестки Украины в 2021 году стала уже просто вопиющей.

«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО!.. Настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», — публично воззвал президент «незалежной».

В ответ на это он получил холодную отповедь, что ни в НАТО, ни и в Евросоюзе Украину не ждут. А чтобы «пан Зе» не испытывал каких-то иллюзий, его не пригласили в Брюссель ни на саммит НАТО, ни на саммит ЕС—США.

Тем временем, несмотря на череду конфликтных ситуаций, включая инцидент с задержанием в Минске экстремиста Романа Протасевича, Европа словами лидеров Франции и Германии дала понять, что намерена искать пути сотрудничества с Россией. Новый курс администрации Белого дома также нацелен на установление управляемых и прагматичных отношений с Москвой.

Лучшим доказательством того, что коллективный Запад прекрасно понимает, у какой черты следует остановиться и до конца не «бить горшки» в отношениях с Россией, как раз и является приближающееся к завершению строительство «СП-2». А вот то, что Украина по-прежнему продолжает пытаться как-то (как?) остановить постройку магистрального газопровода, говорит о явной неадекватности ее руководства.

Украинские политики странным образом забывают, что «СП-2» начал строиться отнюдь не вчера. Стратегическое решение о необходимости постройки газопровода приняла не только РФ, но и Европа. Причем произошло это, фактически, еще в 2015 году, когда хозяином Белого дома являлся Барак Обама, а вице-президентом США — Джо Байден.

Жестокая и неприятная для Зеленского и украинского истеблишмента правда заключается в том, что уже в 2015 году всем вменяемым аналитикам стало понятно: Украина — это страна с отсутствием общественного согласия и госмонополии на насилие, возглавляемая коррумпированным и недоговороспособным руководством. К 2021 году «незалежная» превратилась в территорию, куда нецелесообразно вкладывать инвестиции и с которой не стоит иметь каких-либо серьезных дел. Это «серая» зона. Если иного выхода нет, то с ней приходится иметь дело, но если есть альтернатива — ее лучше обходить стороной.

Заметим, что у украинского руководства было время и возможности как-то войти в новую реальность и найти там свое место, предложив прагматичную повестку сотрудничества. Вариантов было множество: от продажи своей газотранспортной системы консорциуму Россия—Европа в обмен на гарантированный объем транзита до обмена долей в ГТС на таковые в «СП-2». Вместо этого с упорством, достойным лучшего применения, Зеленский и Ко требовали остановки строительства, хотя уже всем было ясно, что газопровод будет достроен.

Это понимали и в США, которым дальнейшие попытки приостановить создание «СП-2» грозили кризисом стратегическим отношений с Германией. Байден, как опытный политик, не стал ввязываться в уже проигранную битву. Вместо этого он выгодно обменял свое согласие на серьезные политические уступки. Финальным актом стал публичный отказ Штатов от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Страна без своей политики и субъектности

С 2014 года реальность изменилась, и эти изменения катком проехались по хрустальному дворцу украинских мечтаний.

В отношении Донбасса Киев стоит перед согласованной позицией Москвы, Германии и Франции о необходимости выполнении Парижских договоренностей и в целом «Минска-2». Мартовская попытка Зеленского устроить военную провокацию показала, что воевать за Украину ни Европа, ни США не станут. Одновременно Россия предельно прямо намекнула «пану Зе», что современный режим в Киеве имеет для Кремля легитимность только как исполнитель минских договоренностей.

Новая администрация США продемонстрировала свое отношение к Украине как к токсичному активу, представляющему хоть какую-то ценность исключительно как инструмент давления на Россию. И да, управлять этим активом будут из Белого дома, а не с Банковой. Если Владимир Александрович в этом сомневается, то к нему с соответствующим внушением еще раз наведается Блинкен. Если же и это не поможет, в Белом доме новым президентом «незалежной» выберут Виталия Кличко — делов-то!..

Недавние усилия Киева по введению санкций в отношении Белоруссии тоже никто из иностранных бенефициаров не оценил. Резвее всех прервав авиасообщение с РБ, он понес серьезные экономические потери и нарвался на контрсанкции — Минск начал «прикручивать краник» своих поставок ГСМ на Украину и ввел режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров. То ли еще будет, когда «Батька» решит перестать поставлять Украине электричество и допустит развертывание частей ВС РФ возле украино-белорусской границы!..

Добавим, что 29 мая Зеленский дал интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором чуть ли не ультимативным тоном потребовал изменения формата «Минска-2», предложив включить в новые договоренности темы Крыма и «СП-2». Реакция Европы на новый «взбрык» «пана Зе» оказалась вполне ожидаемой: лидеры Франции и Германии тут же опубликовали заявление, в котором заявили об отсутствии альтернатив минским договоренностям.

Пора подвести итоги. Позиция Украины укоренена глубоко в прошлом и в инфантильном отрицании настоящего. Будущее этой страны сейчас создается без участия ее руководства. Шансов на то, что саммит Россия—США одномоментно «разминирует» ситуацию с Украиной, почти не осталось. Вместе с тем ни Штатам, ни Европе Украина не интересна — никто не хочет нести за нее ответственность. Так что инфантильная и избалованная «содержанка» все больше превращается в «брошенку» — такова печальная и тяжелая по последствиям перспектива для Украины.

Руководство этой страны рассматривается США и Европой как сборище неадекватных и случайных в политике людей. У Украины нет своей политики и своей субъектности: страна выступает разменной монетой в отношениях мировых держав. Дальнейшие решения в отношении будущего «незалежной» будут приниматься на перекрестках линий Россия—США и Россия—Европа, а украинское руководство станет узнавать об этих решениях постфактум.

Незавидная доля. Но это тот самый случай, когда за что боролись, на то и напоролись.