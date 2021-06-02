Ростуризм ожидает увеличения турпотока на российские курорты в 2021 году

Москва, 2 июня. Поток туристов в курортные регионы России в текущем году может вырасти на 15–20% по отношению к показателю 2019 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В целом в 2021 году турпоток в РФ может восстановиться на 80–85% по отношению к уровню 2019 года, отметила она в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Догузова также рассказала, когда у россиян появится следующая возможность купить туры с кешбэком. Второй этап продаж откроется 1 октября и продлится до декабря.

С 1 июля в РФ начнет действовать программа туристического кешбэка для студентов и школьников, на нее планируется выделить 2 млрд рублей. Воспользоваться программой смогут молодые россияне, участвующие в конкурсах от АНО «Россия — страна возможностей».