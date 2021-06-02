Ростуризм ожидает увеличения турпотока на российские курорты в 2021 году

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 11:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:38
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
11:27
Политика
Рябков: переговоры между участниками иранской ядерной сделки пока не планируются
11:27
Политика
Списки кандидатов на думские выборы утверждены по итогам праймериз ЕР
11:27
Политика
Рябков опроверг данные о попытке РФ «подогреть ситуацию» списком недружественных стран
Все новости
02 июня 11:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:38
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:38
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
11:31
Происшествия
Появились пикантные подробности «минирования» детской больницы в Крыму
11:30
Экономика
Банки не смогут заранее ставить «галочки» в кредитных договорах россиян
11:30
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:30
Общество
Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран
11:28
Происшествия
Обвиняемые в массовой драке цыгане объявили голодовку в Пензенской области
11:28
Спорт
Черчесов назвал причины включения некоторых игроков в сборную России перед Евро-2020
11:27
Политика
Рябков: переговоры между участниками иранской ядерной сделки пока не планируются
11:27
Политика
Списки кандидатов на думские выборы утверждены по итогам праймериз ЕР
11:27
Политика
Рябков опроверг данные о попытке РФ «подогреть ситуацию» списком недружественных стран
Все новости

Ростуризм ожидает увеличения турпотока на российские курорты в 2021 году

Общество
Ростуризм ожидает увеличения турпотока на российские курорты в 2021 году
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / Igor Yakunin / CC-BY-SA 3.0

Москва, 2 июня. Поток туристов в курортные регионы России в текущем году может вырасти на 15–20% по отношению к показателю 2019 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В целом в 2021 году турпоток в РФ может восстановиться на 80–85% по отношению к уровню 2019 года, отметила она в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Догузова также рассказала, когда у россиян появится следующая возможность купить туры с кешбэком. Второй этап продаж откроется 1 октября и продлится до декабря.

С 1 июля в РФ начнет действовать программа туристического кешбэка для студентов и школьников, на нее планируется выделить 2 млрд рублей. Воспользоваться программой смогут молодые россияне, участвующие в конкурсах от АНО «Россия — страна возможностей».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростуризм ожидает увеличения турпотока на российские курорты в 2021 году
ростуризм туризм догузова
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 94141 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 80063 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 35676 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 29856 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 26480 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru