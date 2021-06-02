Саратовскую учительницу физкультуры обвиняют в двойном убийстве с особой жестокостью

Саратов, 2 июня. Уголовное дело 54-летней саратовчанки передано в суд. Ее обвиняют в преднамеренном убийстве 38-летней знакомой и ее малолетнего ребенка.

Фигурантка решилась на убийство, чтобы завладеть имуществом потерпевшей. С этой целью она пришла к приятельнице в квартиру дома по улице Чернышевского. Вместе с женщиной дома находилась ее трехлетняя дочь.

По данным СК, гостья порезала мать и малышку. Ранения оказались смертельные для обеих. После содеянного злоумышленница украла из квартиры убитых украшения, банковскую карту и сбежала. Позже преступница обналичила 70 тыс. рублей.

На момент задержания обвиняемая все еще трудилась в Гуманитарно-экономическом лицее учителем физкультуры и ОБЖ. Женщина является матерью четырех маленьких детей. Они будут переданы под опеку бабушки.

Убийце воспитательницы в детсаду Воскресенска суд назначил наказание в виде заключения под стражу сроком на 11 лет, сообщало издание РИАМО.