Число побочных явлений от российских вакцин против COVID-19 оказалось незначительным

Санкт-Петербург, 2 июня. Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации от коронавируса российскими препаратами очень незначительна, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Ведомство собирает данные о всех нежелательных реакциях, регистрируя крайне незначительный процент побочных эффектов от применения разработанных в РФ вакцин. Это говорит о безопасности отечественных препаратов, сообщила Самойлова на Петербургском международном экономическом форуме.

Создатели вакцины от коронавируса «КовиВак» предоставили в ходе ПМЭФ-2021 сведения об эффективности препарата, которая превысила 80%.