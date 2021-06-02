Эфир: «Черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины обсуждают в пресс-центре «Патриот»



В среду, 2 июня, с 12:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием заведующего кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексея Яковлева.

Гость студии рассказывает о последствиях первого в истории заражения человека птичьим гриппом H10N3 в Китае, а также какая вакцина защищает от новых штаммов COVID-19. В рамках пресс-конференции обсуждают и новую угрозу — «черную плесень», придет ли она в Россию из Индии.

Насколько достоверны утверждения о тяжелых последствиях COVID-19 для психики человека?

Правда ли, что переболевшие COVID-19 стареют на несколько лет?

Какие факторы приводят к заражению «черной плесенью»?

Какая главная ошибка людей, переболевших COVID-19, и нужно ли им вакцинироваться?

Какие еще инфекции атакуют россиян в этом году?

Ответы на эти и многие другие вопросы звучат в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот».