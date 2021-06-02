Атомная подлодка «Казань» впервые прибыла в пункт постоянного базирования

Москва, 2 июня. Субмарина «Казань» зашла на базу подводных лодок Северного флота (СФ), сообщил начальник штаба СФ Владимир Воробьев.

Подлодка относится к модернизированному классу «Ясень-М». Специалисты смогли добиться снижения шума, повышения скорости и эффективности. Этап заводских испытаний завершен, теперь экипаж «Казани» приступает к отработке мероприятий по боевой подготовке в различных зонах Мирового океана.

Во время постройки подлодки в обязательном порядке учитывались пожелания и предложения личного состава, уточнил Воробьев. Они также будут внедрены в последующие субмарины проекта «Ясень-М», передает телеканал "Звезда".

СМИ ранее сообщили о первом выходе в море атомной подлодки «Князь Олег» с баллистическими ракетами на борту. Субмарина проекта «Борей-А» направилась в поход для проведения испытаний.