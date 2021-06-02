Ситуацию с полетами Lufthansa между Москвой, Петербургом и Франкфуртом урегулируют

Москва, 2 июня. Ситуация с полетами немецкой авиакомпании Lufthansa между Россией и Германией будет урегулирована уже сегодня.

Такие данные со ссылкой на источник приводит РИА Новости. Представитель Lufthansa ранее в среду сообщил агентству, что перевозчик отменил рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и в обратном направлении из-за «неполучения разрешения от воздушных ведомств». О ведомствах какой страны шла речь — России или Германии, не уточнялось.

Некоторые европейские авиакомпании ранее отменяли полеты в города РФ в связи с рекомендацией официального Брюсселя избегать использования воздушного пространства Белоруссии.