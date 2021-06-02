Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца

Москва, 2 июня. Полифенольные соединения, которые содержатся в популярном напитке, способны предотвратить развитие сердечного приступа и слабоумия, выяснили ученые.

Какао-порошок содержит флаванолы, который благотворно влияют на состояние сосудов. Употребление напитка нормализует уровень оксида азота в крови, расслабляя и расширяя кровеносные сосуды и артерии. Какао также способствует снижению уровня «плохого» холестерина.

Ряд исследований доказал, что содержащиеся в напитке полифенольные соединения уменьшают вероятность нейродегенеративных заболеваний, улучшая функции мозга. Ежедневное употребление флаванолов благоприятно сказывается на умственных способностях даже у людей с психическими заболеваниями.

Какао необходимо варить собственноручно на молоке, а не разбавляя порошок из коробки. Напиток должен содержать ограниченное количество сахара, предупредила диетолог Ольга Деккер.