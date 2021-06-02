Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно

Москва, 2 июня. Правительство РФ разрешило дистанционную продажу лекарственных препаратов несетевыми аптеками и маркетплейсами.

Речь идет о безрецептурных лекарствах. Такая возможность появится с 1 сентября текущего года. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вносит изменения в порядок выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. Так, к организациям больше не применяется требование о наличии меинимум десяти аптек на территории РФ. Кроме того, фирмы могут заключать договоры с владельцами агрегаторов.

Также постановление дополняется положением о регулировке цен. При дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в аптеке.

Терапевт Павел Воробьев ранее объяснил россиянам, какие универсальные лекарства нужно взять с собой в путешествие или отпуск.